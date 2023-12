Stiri pe aceeasi tema

- Europa se pregatește sa intampine 2024 cu masuri de securitate sporite. Polițiștii vor patrula prin capitalele europene unde vor fi impuse controale foarte stricte. Autoritațile spun ca masurile au fost luate preventiv pentru a evita incidente legate de terorism, mai ales in contextul razboiului dintre…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a avertizat miercuri Consiliul de Securitate ca razboiul intre Israel si combatantii palestinieni din Hamas in Fasia Gaza ar "putea sa agraveze amenintarile existente la adresa pacii si securitatii internationale", potrivit

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au efectuat o captura impresionanta de țigari la intrarea in țara. Au fost depistate 1.120 de baxuri de țigari in valoare de 7.280.000 de lei, cu un echivalent de 1.456.000 de euro. Un cetațean roman, de 45 de ani, a intrat…

- Fortele de securitate germane au intreprins perchezitii in landurile Berlin, Saxonia Inferioara, Renania de Nord-Westfalia si Schleswig-Holstein, la proprietati ale unor membri si simpatizanti ai organizatiilor palestiniene Hamas si Samidoun, interzise in aceasta tara, a

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, cu ocazia festivitaților din Parcul Carol dedicate Zilei Armatei ca, in prezent, Armata Romaniei este o instituție moderna, iar militarii romani, alaturi de cei aliați prezenți in țara noastra, apara flancul estic al NATO in regiunea Marii Negre.„Cu…

- De astazi, 19 octombrie 2023, ora 20:00, vor intra in vigoare masuri suplimentare de securitate in țara și la frontierele Republicii Moldova, in scopul asigurarii ordinii și securitații publice, securitații de frontiera și siguranței cetațenilor. Sporirea activitaților este in contextul escaladarii…

- Consiliul de Securitate al ONU a respins miercuri o rezolutie care condamna razboiul dintre Hamas si Israel, in special „atacurile teroriste odioase" ale miscarii islamiste palestiniene, si cerea totodata „pauze" umanitare in acest conflict pentru a permite accesul ajutorului umanitar in Fasia Gaza,