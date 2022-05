Stiri pe aceeasi tema

Cadavrul unui barbat in varsta de 22 de ani cu plaga injunghiata a fost gasit in Oradea, iar in urma necropsiei anchetatorii au stabilit ca acesta s-a injunghiat in inima, anunța news.ro.

Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat vineri ca exista o retorica ostila din partea Poloniei care ar putea fi "o sursa de amenintare", consemneaza Reuterspotrivit Agerpres.

Fostul deputat ucrainean Ilya Kiva din partidul 'Platforma de opoziție — Pentru viața', formațiune a carei activitate a fost suspendata pentru pozițiile sale pro-ruse, prezice aderarea unei parți a țarii la Polonia ca urmare a unui referendum, potrivit Pravda.ru.

Guvernul german ia in considerare anularea beneficiilor, inclusiv a spațiilor de birouri, acordate fostului cancelar social-democrat Gerhard Schroder, care este un apropiat al lui Vladimir Putin, a declarat sambata ministrul de finanțe, potrivit AFP.

Producatorul german de arme Rheinmetall s-a oferit sa vanda Ucrainei 88 de tancuri de lupta Leopard uzate, potrivit unor documente obtinute de dpa, scrie AGERPRES.

Rusia a deschis un dosar penal impotriva unuia dintre principalii opozanti ai Kremlinului, Vladimir Kara-Murza, care este suspectat ca a raspandit informatii false despre campania militara a Moscovei in Ucraina, a declarat, vineri, avocatul sau, relateaza Reuters, potrivit news.ro.

Kremlinul denunta marti o "lipsa de clarviziune" europeana dupa ce Europa a expulzat peste 120 de diplomati rusi din cauza ofensivei Rusiei in Ucrana, relateaza AFP. "Noi regretam acest lucru", declara presei un purtator de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Fostul cancelar german Gerhard Schroeder s-a intalnit joi seara si a discutat timp de cateva ore cu presedintele rus Vladimir Putin in incercarea de a pune capat razboiului din Ucraina, a informat publicatia Bild am Sonntag (BamS), fara a fi clar ce a reusit sa obtinut, transmite Reuters , potrivit…