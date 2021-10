Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan a fost invitata astazi in cadrul emisiunii „La Maruța”, unde a vorbit despre divorțul de soțul ei. Dupa o perioada in care a negat desparțirea, impresara a dat carțile pe fața și a recunoscut ca nu mai exista cale de intoarcere.„Eu am aflat prima data de divorț cand conduceam. M-a oprit…

- Zilele trecute s-a aflat ca Laurențiu Reghecampf a depus actele pentru divorțul de Anamaria Prodan. Tot de atunci se zvonește in presa ca antrenorul ar avea o iubita și ca aceasta ar fi insarcinata. Acum, impresara a reacționat dupa aceste zvonuri și a facut declarații neașteptate. Anamaria Prodan susține…

- Inainte de a se casatori cu Anamaria Prodan, Laurențiu Reghecampf a mai fost insurat. Mariana Pfeiffer, fosta soție a antrenorului de la Craiova, locuiește in Germania și deține o afacere acolo.Pe vremea cand era fotbalist, Laurențiu Reghecampf a fost casatorit cu Mariana Pfeiffer, iar impreuna au un…

- Dupa ce Gigi Becali ar fi insinuat ca Anamaria Prodan a avut o relație amoroasa cu Dan Alexa, antrenorul a ales sa vorbeasca despre relația pe care o are cu impresara. „Respect foarte mult aceasta relație. Am contract cu Anamaria Prodan. Este o relație de respect intre noi. Țin foarte mult la Laurențiu…

- Anamaria Prodan, in varsta de 47 de ani, este casatorita de mai mulți nai cu Laurențiu Reghecampf. Insa, impresara a mai fost casatorita, intre 1998 și 2007, cu baschetbalistul Tibi Dumitrescu, cel care i-a daruit doua fete. Chiar daca au divorțat, cei doi au ramas in relații foarte bune. „Eram divortata,…

- Care este motivul pentru care Pepe a refuzat sa-și ajute sora sa intre in industria muzicala? Tanara a vorbit foarte trasparent despre acest subiect contorversat. Ce marturii neașteptate a facut fata? Pepe a refuzat sa-și ajute sora in industria muzicala. Care este motivul? Rebeca Pascu a fost foarte…

- Laurențiu Reghecampf, care a anunțat ca el și Anamaria Prodan divorțeaza, a aparut la cel mai recent eveniment fara verigheta. Actualul antrenor al echipei Universitatea Craiova a renunțat la bijuterie, in timp ce soția nu. Prezent ieri, 27 iulie, la evenimentul de semnare a contractului cu Universitatea…

- Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf se afla de o perioada lunga de timp pe buzele tuturor. Dupa ce au aparut o mulțime de zvonuri despre divorț și o posibila amanta a afaceristului, impresara a surprins pe toata lumea cu imagini din bolidul pe care il conduce.