- La nivelul județului Suceava se afla in carantina 6.061 persoane, 1.008 intrate in ultimele 24 de ore, ceea ce inseamna un nou record. De asemenea, in izolare, in afara celor aflate in spital se afla 235 persoane, din care 15 intrate in ultimele 24 de ore. The post Recordul la carantinare doborat in…

- Consiliul Județean Harghita a finalizat reabilitarea celor 5 kilometri de drum. Placile de beton au fost zdrobite și reutilizate pentru stratul de piatra, au fost construite metereze din beton, 6 poduri au fost reabilitate și 8 podețe construite, fiind executate lucrari de drenaj pentru a preveni efectele…

- Un accident in care a fost implicat un singur autovehicul s-a petrecut joi-seara, 29 octombrie 2021. Un autocamion s-a rasturnat pe drumul european E 574, in localitatea Colonesti, in judetul Olt.

- Rata de vaccinare in Cluj-Napoca a ajuns la 56% și este, probabil, cea mai mare din Romania, spune, sambata, primarul Emil Boc. Primarul orașului Cluj-Napoca, Emil Boc, ii felicita pe clujeni, dupa ce rata de vaccinare a ajuns la 56% și este, probabil, cea mai mare din Romania. „O rata…

- Un grav accident de circulație a avut loc, luni dimineața, pe DN 58A, care leaga Lugojul de Reșița, in apropierea localitații Victor Vlad Delamarina. Un autoturism, care circula dinspre Reșița spre Lugoj, a patruns pe contrasens și s-a izbit violent de un autotren, care circula din sens opus.…

- Drumul ce leaga Bistrița de Budac, DJ 173 C, s-a surpat la scurt timp dupa ce lucrarile au fost finalizate. In urma expertizei tehnice s-a stabilit ca ploile sunt de vina. Așa ca se va face stabilizarea dealului cu coloane de beton. Lucrarile la DJ 173 C, drumul ce leaga Bistrița de Budacu de Jos,…

- In prezent se lucreaza la decopertarea stratului vegetal, iar in urmatoarele zile se va continua cu stabilizarea terenului si cu fundatiile forate ale viitorului pod de 1,8 kilometri peste Siret si complexul feroviar din zona Galati.

- Saptamana viitoare se va semna contractul pentru construcția Variantei de ocolire a orașului Beclean. Tot atunci va fi dat și ordinul de incepere a lucrarilor. Primaria Beclean și CNAIR au semnat anterior un parteneriat in acest sens. Saptamana aceasta, Guvernul Romaniei a aprobat indicatorii tehnico-economici…