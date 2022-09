Stiri pe aceeasi tema

- Elevii incep anul școlar 2022-2023 pe data de 5 septembrie, potrivit calendarului oficial. Este pentru prima data cand anul școlar este organizat pe module. Mediile se calculeaza diferit dupa eliminarea obligativitații tezelor, conform noului Regulament-cadru de organizare și funcționare a școlilor.

- Anul școlar 2022-2023 incepe din 5 septembrie, intr-o structura diferita fața de ce a fost pana acum. In loc de trimestre sau semestre, elevii vor avea module de cursuri și mai multe vacanțe. Alte noutați se refera la reguli in școli, teze care nu vor mai fi obligatorii, se va incheia o singura medie…

- Inceperea noului an școlar era o zi de sarbatoare in Ucraina, dar invazia Rusiei a aruncat o umbra asupra acestui moment fericit. Acum, unitațile de invațamant din intreaga țara incearca sa construiasca buncare și adaposturi antiaeriene pentru elevii care se intorc la cursuri. Profesorii sunt ingrijorați…

- Scoala incepe in mai putin de o luna. Noul an „modular", primul din istoria educatiei romanesti, va incepe pe data de 5 septembrie. Care sunt principalele modificari din anul scolar 2022-2023? Elevii si copiii de gradinita incep cursurile pe o durata de 36 de saptamani. Organizarea anului scolar pe…

- Deși elevii și preșcolarii sunt in vacanța de vara, atat ei, cat și parinții, dar și cadrele didactice se intreaba in ce format va incepe școala in toamna aceasta, avand in vedere faptul ca in anii trecuți elevii au stat mai mult acasa, in fața tabletelor, calculatoarelor și telefoanelor, pentru orele…

- Elevii de la Școala „Iuliu Hațieganu” ar putea „ramane pe drumuri” odata cu inceperea noului an școlar, la toamna. Lucrarile la cladire sunt in intarziere, anunța primarul Emil Boc.

- La Drumul Judetean (DJ) 552 Craiova – Cetate se lucreaza si nu prea. De fapt, drumul de 67 km a fost impartit in doua tronsoane, iar situatia lucrarilor este total diferita. Pe primul tronson, de la Craiova la Terpezita, constructorii s-au miscat greu, o portiune de drum zacand decopertata de aproape…

- Absolventii de gimnaziu au sustinut, ieri, prima proba scrisa din cadrul Evaluarii Nationale. In Dolj, potrivit conducerii Inspectoratului Scolar Judetean Dolj de la aceasta proba au lipsit 265 de elevi dintre cei inscrisi la examen, iar procentual cei mai multi absenti au fost la o scoala din Craiova.…