Ieri a fost prima zi in care prescolarii si elevii s-au testat inainte de a intra in clase. In Dolj, dupa aplicarea testelor de saliva a fost identificat un caz de COVID -19.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului Scolar Judetean Dolj cazul a fost depistat dupa ce au raportat 90% dintre unitatile scolare rezultatele testelor. Testarea elevilor este in aceste zile un subiect de dezbatere. Prin normativele trimise de minister, testarea nu este obligatorie, iar elevii sunt primiti la ore si fara teste. In plus, pe unele site-uri au fost scoase la vanzare teste de saliva identice cu cele care au…