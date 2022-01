În doar o săptămână, procentul cazurilor pozitive de Omicron pe loturile studiate a crescut de la 35% la 78% Ca urmare a procesului saptamanal de evaluare pre-screening a probelor pozitive COVID-19, MedLife anunța inca 137 de cazuri suspecte de infectare cu tulpina Omicron dintr-un lot de 175 de probe selectate in mod aleatoriu de la de la pacienți din mai multe orașe din țara, confirmați cu virusul SARS-CoV-2 prin test PCR. Conform reprezentanților companiei, numarul suspiciunilor este mai mult decat dublu (de la 35% pe lotul evaluat saptamana trecuta, la 78% pe lotul studiat in aceasta saptamana) ceea ce confirma, o data in plus, rata mare de transmitere a noii tulpini. Probele suspecte provin din:… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

