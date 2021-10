Stiri pe aceeasi tema

Conferința de presa la PSD Brașov. Participa deputatul Marian Rasaliu și liderul consilierilor locali social-democrați, Lucian Patrașcu. Subiectele abordate: Moțiunea de cenzura impotriva Guvenrului CițuPetiția PSD de plafona a prețului la energie electica și gaze naturaleFrustarea USR ca nu a putut…

Primarul Allen Coliban și viceprimarul Flavia Boghiu au plecat la București, la prima ora, ca sa participe la o conferința de presa organizata de USR-PLUS, in vederea susținera candidaturii lui Irineu Darau, fost șef al filiei județene Brașov a partidului, la fuuncția suprema in cadrul formațiunii politice.…

Caravana Gaudeamus Radio Romania 2021 continua cu o noua ediție organizata in Piața Sfatului din Brașov. Cea de a III-a editie a Targului de Carte GAUDEAMUS Brașov se desfașoara in perioada 25 – 29 august. Targul va fi deschis zilnic in intervalele orare 9.00 – 14.00 și 16.00 – 21.00, iar accesul publicului…

Polițiști din cadrul Poliției Stațiunii Rașnov efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de "conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe". In fapt, la data de 22 august 2021, in jurul orei 07.15, polițiștii au oprit in trafic, pentru…

Conferința de presa – AI CARTE AI PARTE – Reduta pentru toți Sincron prof.Adrian Valusescu -Manager Centrul Cultural Reduta-Gazda Evenimentului Mișcarea internaționala culturala va derula in perioada 13- 14 august și la Centrul-Cultural Reduta, Proiectul Ai carte, ai parte cofinanțat de Primaria Municipiului…

Urmariți in direct desfașurarea meciului ACS Kids Tampa – SR Brașov, partida din cadrul Cupei Romaniei la fotbal.

Astazi, 7 august 2021, la orele 14,00, va avea loc vernisajul expoziției de fotografie ,,Chipuri și veșminte din Șchei", la Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului, din Piața Sfatului, nr. 15. Expoziția de fotografie cuprinde imagini realizate de dl. Dan Strauți in colaborare cu Muzeul de Etnografie…

De la ora 12, pe stadionul Metrom, este programata partida de fotbal SR Bașov – CSM Codlea. Este vorba despre un meci test pentru ambele echipe. Sezonul 2021/22 incepe pentru „stegari" cu meciul test contra campioanei județene din ediția precedenta.