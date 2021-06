În curând, ”Căsătoriți pe nevăzute”, la Pro TV. Vrei să te înscrii? ”Casatoriți pe nevazute”, un nou și inedit show de televiziune va putea fi vazut la Pro TV din acesta toamna. Cunoscut la nivel mondial drept ”Married at first sight” (Casatoriți la primul semn), este cel mai urmarit experiment social de televiziune al momentului. Incrierile la reality show-ul destinat celor ce nu au avut noroc in dragoste și n-au abandonat lupta de a-și gasi jumatatea se pot face la inscrierishow.protv.ro. Cu ajutorul unor specialiști in psihologie, psihoterapie, psihosexologie, genetica si relații interumane, cei care vor intra in acest show vor trece printr-o serie de teste… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

