- Elevii cu note peste 7,50 pot solicita bursa de studiu! Anunțul ministrului Educației. Ministrul Educației a transmis ca mulți dintre elevi pot beneficia de sprijin financiar, daca aplica pentru bursa de studiu, in valoare de 150 de lei. „Dincolo de cele 6 tipuri de burse existente, care au crescut…

- „Bursa de merit a fost gandita pentru a stimula competitie, performanta si invatarea. Bursa de merit, odata cu stabilirea unui prag arbitrar, pentru ca nota 8,50 este arbitrara si-a pierdut din semnificatie major, deoarece la finalul anului 2020-2021 an scolar, 53 la suta din elevii Romaniei aveau medii…

- Conform comunicatului de presa al Ministerului Educației, din data de 05 ianuarie 2022, semnat de domnul ministru Sorin Mihai Cimpeanu, cuantumul burselor elevilor a crescut in 2022, in raport cu valorile pe care acestea le-au avut in anul 2020, respectiv in 2021: „Preambul Cuantumul burselor a crescut…

- Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, a declarat, joi, ca un sfert dintre elevii din Romania vor primi in continuare bursa de merit in baza noii reguli de modificare a pragului mediei pentru acordarea burselor de la 8,50 la 9,50. Ministrul a mai spus ca daca va fi nevoie pentru clasele a V-a și a IX-a,…

- Bugetul pentru bursele elevilor este de aproape patru ori mai mare in acest an fata de anul 2020, a declarat, miercuri, ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu. Reactia vine dupa ce asociatii de elevi au criticat faptul ca bursele de merit vor fi acordate doar celor care au medii de peste 9,50, fata de…

- Odata cu publicarea noilor criterii de acordare a burselor din invațamantul preuniversitar, cuantumul burselor a fost dublat, dar pragurile de acordare au fost modificate. Bursele de merit, de pilda, se acorda elevilor cu medii de minim 9,50, fața de 8,50 ca pana acum, iar bursele de studiu se acorda…

- Consiliul Local Craiova a votat, ieri, suplimentarea numarului de burse pentru elevii de la scolile din oras. Au fost aprobate inca 362 de burse scolare. Suplimentarea numarului de burse a fost solicitata de reprezentantii a opt unitati scolare. Cele mai multe burse au fost solicitate de Liceul „Marin…