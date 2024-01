Stiri pe aceeasi tema

- IKEA, cel mai mare retailer de mobilier din lume, isi mentine planurile de a reduce preturile in pofida faptului ca atacurile asupra rutelor maritime din Marea Rosie au majorat costurile de producție.

- Asociația Energia Inteligenta solicita dezvoltarea de urgența a unei Strategii Post Plafonare a Prețului, pentru a se evita creșterea prețului gazelor in facturile romanilor, dupa perioada de plafonare. Protejarea consumatorilor de gaze naturale in anul 2022 a determinat aprobarea in Romania a unei…

- Este clar ca in ianuarie PPC a menținut prețurile scazute. Și a reținut și restul pieței, care altfel ar fi ieșit la 16-17 cenți pe kilowatt ora, nu la 15,4 care era prețul mediu in tariful verde, scrie energypress.gr.Semnul intrebarii este ce se va intampla peste trei saptamani și jumatate de astazi,…

- Premierul Marcel Ciolacu a remarcat, vineri, ca exista furnizori care au crescut nefundamentat preturile de furnizare a gazelor naturale, in contextul in care acestea au scazut in alte state europene, informeaza Agerpres.ro.El a cerut, in sedinta Guvernului, ministrului Energiei, Sebastian Burduja,…

- De curand, Eurostat a prezentat ca prețul in semestrul I 2023 fața de perioada similara din anul 2022 a crescut cu 77% pentru electricitate (locul 3 in Europa) și de 134% la gazele naturale (locul 2 in Europa). Institutul Național de Statistica a informat, in cursul zilei de ieri, documentul Evoluția…

- In pragul iernii, situația gazelor naturale la nivelul UE se prezinta neașteptat de bine, fiind depașite orice așteptari. Stocurile de gaze ale Europei au atins niveluri record și continua sa creasca, in condițiile in care consumul este inca scazut, pe fondul temperaturilor destul de ridicate pentru…

- Prețurile inainte de impozitare ale energiei electrice și ale gazelor naturale au crescut vertiginos dupa invazia pe scara larga a Rusiei in Ucraina, dar acum sunt in scadere. Deși ușor mai mari decat in a doua jumatate a anului 2022, prețurile finale pentru clienți, inclusiv taxele, au atins varful…

- Comisia Europeana a declarat ca ”nu exista niciun indiciu de efecte negative” de cand masura a intrat in vigoare si ca preturile gazelor naturale sunt acum cu aproape 90% mai mici decat anul trecut, se arata in articol, care citeaza o prezentare catre diplomatii UE. Tarile UE au convenit in decembrie…