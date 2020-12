Stiri pe aceeasi tema

- Criptomoneda XRP a scazut miercuri cu 24% din cauza acuzatiei aduse companiei Ripple de Comisia americana pentru bursa si valori mobiliare (SEC), de efectuare a unor tranzactii cu instrumente financiare neinregistrate de 1,3 miliarde de dolari, transmite Reuters. XRP, a treia cea mai importanta…

- Bitcoin a atins miercuri pragul de 20.000 de dolari pentru prima data, dupa ce a crescut cu 4,5% la 20.440 dolari.Criptomoneda a caștigat peste 170% in acest an, susținut de cererea investitorilor atrași de potențialul sau de caștiguri rapide, pretinsa rezistența la inflație și

- Bitcoin - prima moneda descentralizata - s-a apreciat miercuri si a depasit pentru prima oara in istoria sa pragul de 20.000 de dolari, profitand de apetitul pietelor pentru risc, relateaza AFP, potrivit news.ro. Miercuri, la ora 13.50 GMT (15.50, ora Romaniei), un bitcoin valora 20.145,02…

- Analiza: Bitcoin a stabilit un nou record pe 1 decembrie, apropiindu-se de 20.000 dolari. Cat de sigure sunt investițiile in monede vituale Cotatia bitcoin (BTC) s-a apropiat de 20.000 de dolari pe bursele principale, la 1 decembrie, iar pe termen lung, digitalizarea si nevoia de active alternative…

- Capitalizarea bursiera a constructorului american de automobile electrice Tesla Inc a trecut marti pragul de 500 de miliarde de dolari, pe masura ce investitorii s-au grabit sa cumpere actiuni inainte de includerea companiei in indicele bursier S&P 500, transmite Reuters. Marti, la debutul…

- Bitcoin a atins, marti, cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani, criptomoneda fiind perceputa ca o protectie fata de inflatie, in timp ce investitorii se asteapta ca aceasta sa fie accceptata pe scara to mai larga, transmite Reuters. Pretul bitcoin, cea mai importanta criptomoneda in functie…

- Bitcoin a depașit pragul de 16.000 de dolari, la cel mai ridicat nivel din ianuarie 2018. Motivul exploziei criptomonedei nu este clar pentru experți Bitcoin a urcat, joi, pentru scurt timp, la peste 16.000 de dolari pe unitate, la un nivel care nu a mai fost atins din ianuarie 2018, transmite CNBC.…

- Datoriile denominate in dolari ale pietelor emergente au depasit, pentru prima data, pragul de 4.000 de miliarde de dolari, ca urmare a unei explozii a emisiunilor de obligatiuni in perioada crizei COVID-19, arata datele publicate luni de Banca Reglementelor Internationale (BRI), transmite Reuters,…