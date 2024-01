Stiri pe aceeasi tema

- In județul Alba, numarul cazurilor de pneumoni și infecții respiratorii este in creștere, fiind inregistrat ți un caz de gripa la un copil cu varsta de pana 1 an. Potrivit datelor furnizate de Compartimentul de Supraveghere Epidemiologica și Control Boli Transmisibile din cadrul Direcției de Sanatate…

- Danemarca se confrunta in prezent cu o creștere a cazurilor de imbolnavire cu același tip de pneumonie care a zguduit China și a starnit ingrijorari la nivel mondial cu privire al o noua pandemie.

- Europa se confrunta cu o creștere fulminanta a cazurilor de pneumonie in randul copiilor, ceea ce trezește ingrijorari cu privire la o posibila epidemie pornita ca urmare a situației critice din China. Institutul olandez pentru cercetarea serviciilor de sanatate (NIVEL), situat in Utrecht, a raportat…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si-a exprimat miercuri ingrijorarea cu privire la o crestere a numarului de boli respiratorii in China - tara unde in 2019 s-au inregistrat primele cazuri de COVID - si a cerut populatiei sa "ia masuri" pentru a se proteja, relateaza AFP. "OMS a trimis o solicitare…

- China se confrunta cu o epidemie de pneumonie infantila. Spitalele, ”copleșite de copii bolnavi”. O alerta a sistemului de monitorizare ProMed vorbește despre o epidemie de „pneumonie nediagnosticata” la copii in China. Happening Now: A new form of Pneumonia in children is overwhelming hospitals in…

- Noua lege a pensiilor, aflata acum in dezbaterea parlamentului prevede recalcularea pensiilor. Ministrul muncii, Simona Bucura Oprescu a declarat ca este posibil ca unele pensii sa creasca cu peste 80% in urma recalcularii prevazute de noua lege. Totodata, aceasta a devaluit și care va fi valoarea cele…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, Legea care instituie obligativitatea instituțiilor publice și unitaților comerciale sa asigure locuri de parcare și prioritate la casierii pentru femeile gravide sau persoanele insoțite de copii cu varste de pana la 5 ani. Potrivit legii, femeile…