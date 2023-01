Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 4 ianuarie a.c., la ora 09.13, pe drumul județean 191 D, in localitatea salajeana Boghiș, un barbat de 46 de ani, din Boghiș, in timp ce conducea un autoturism, nu s-a asigurat corespunzator la pornirea de pe loc și nu a acordat prioritate de trecere vehiculelor. Astfel, in imprejurari ce…

- Luni, 19 decembrie a.c., la ora 17.35, pe drumul comunal 47, pe direcția Surduc – Solona, polițiștii Secției nr. 3 Poliție Rurala Jibou au depistat in trafic un barbat de 32 de ani, din localitatea Hida, județul Salaj, in timp ce conducea un autoturism, avand suspendat dreptul de a conduce autovehiucle…

- Luni, 12 decembrie a.c., in jurul orei 14.04, in localitatea Popeni, județul Salaj, un barbat de 34 de ani, din localitatea Someș Odorhei, in timp ce conducea un autoturism pe direcția Jibou – Zalau, in imprejurari ce urmeaza a fi stabilite din cercetari, nu a pastrat o distanța corespunzatoare in timpul…

- Marți, 29 noiembrie a.c., la ora 06.50, la intersecția D.N. 19/B cu D.N. 1/H, in localitatea Nușfalau, un tanar de 22 de ani, din localitatea Suplacu de Barcau, județul Bihor, in timp ce conducea un autoturism, nu a respectat semnificația indicatorului rutier “Oprire” și nu a acordat prioritate de trecere…

- Politistii de frontiera maramureșeni au depistat in trafic un minor de 16 ani din județul Maramureș care conducea un autoturism marca Land Rover neinmatriculat. In autoturism se mai aflau 3 minori cu varste intre 15-17 ani, toți cei patru prieteni au plecat, cu mașina la plimbare prin localitatea Poienile…

- Sambata, 19 noiembrie, in jurul orei 09.10, pe Drumul Județean 108D, in localitatea salajeana Doba a fost depistat in trafic un barbat, din comuna Valcau de Jos, in timp ce conducea un ansamblu de vehicule format dintr-o autoutilitara cu remorca, avand permis de conducere necorespunzator categoriei…

- La data de 17 noiembrie a.c., polițiștii Orașului Cehu Silavniei au intocmit dosar penal unui barbat, de 46 de ani, care conducea un autoturism in timp ce se afla sub influența alcoolului. In fapt, la data de 17 noiembrie, ora 12:40, polițiștii au oprit in trafic, in orașul Cehu Silvaniei, un autoturism,…

- Barbat din Alba Iulia, REȚINUT de polițiști. A condus un autoturism neinmatriculat, avand permisul suspendat Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat de 33 de ani, din Alba Iulia, care este cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunilor…