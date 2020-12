Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai mare donatie in scop caritabil din acest an pare a fi cea de 4 miliarde de dolari facuta de Mackenzie Scott, fosta sotie a lui Jeff Bezos si actionara a Amazon. Dar multi americani contribuie la randul lor, donand intre 10 si 50 de dolari, unii pentru prima oara.

- Singurul lucru bun al acestei pandemii este ca a facut ca oamenilor sa le pese mai mult de vecinii lor”, a declarat Christopher Ivey, director de marketing la Forgotten Harvest, una dintre cele mai mari banci de alimente din statul Michigan. Criza economia provocata de pandemie a adancit decalajul intre…

- Salariile au scazut sau in cel mai bun caz au stagnat in multe tari in primul semestru din 2020, din cauza pandemiei de coronavirus. Persoanele cele mai afectate din acest punct de vedere sunt femeile si angajații cu slujbe prost platite, se arata intr-un raport publicat miercuri de Organizatia Internationala…

- Cu ocazia Single' Day, Alibaba a redus pretul la aproximativ 16 milioane de produse, astfel ca milioane de cumparatori au fost atrasi de chilipiruri. Cel mai mare eveniment de vanzari din lume, care eclipseaza Black Friday și Cyber Monday, din Statele Unite, se intinde pe durata patru zile…

- Ministrul apararii german Annegret Kramp-Karrenbauer a apreciat miercuri ca situatia post-electorala din Statele Unite ale Americii este exploziva si s-a declarat ingrijorata ca aceasta ar putea duce la o criza constitutionala, transmite Reuters.

- Treisprezece barbati, sapte dintre ei avind legaturi cu o grupare de extrema dreapta intitulata Wolverine Watchmen, au fost arestati in Statele Unite sub acuzatia ca au conspirat pentru rapirea guvernatoarei din Michigan, atacarea legislativului acestui stat si amenintarea fortelor de ordine, au anuntat…

- Treisprezece barbati, sapte dintre ei avand legaturi cu o grupare de extrema dreapta intitulata Wolverine Watchmen, au fost arestati in Statele Unite sub acuzatia ca au conspirat pentru rapirea guvernatoarei din Michigan, Gretchen Whitmer, atacarea legislativului acestui stat si amenintarea fortelor…

- In tarile europene exista un deficit al medicamentului antiviral Remdesivir utilizat in tratarea Covid-19, in conditiile in care stocurile limitate se epuizeaza din cauza numarul de cazuri in crestere, in timp ce Statele Unite au cumparat majoritatea productiei companiei Gilead, au declarat oficiali…