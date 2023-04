Stiri pe aceeasi tema

- Fenomenul copiilor ramași in țara, in vreme ce parinții lor muncesc in strainatate este unul de amploare, definitoriu pentru Romania zilelor noastre: doar in statisticile oficiale sunt 73.868 de copii cu parinții plecați la munca in strainatate. Sunt crescuți de bunici sau de frații mai mari, cu dorul…

- Alina Albu a fost numita procuror șef al Direcției de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT). Klaus Iohannis a semnat decretul de numire. Propunerea de numire a fost facuta de catre Ministrul Justiției, Catalin Predoiu. Propunerea a fost efectuata in conformitate…

- Aproape toata lumea cunoaște personal macar un caz sau doua de copii care au fost abandonați de catre parinți și au ajuns in grija statului roman, insa puțina lume ințelege cu adevarat provocarile, neajunsurile și circumstanțele speciale cu care trebuie sa se confrunte un copil intr-o asemenea situație,…

- O asociație, care apara drepturile copiilor olandezi proveniți din donații de sperma, a depus o plangere pe 26 martie a.c. contra unui barbat banuit ca, in urma acestui tip de donații, ar fi contribuit la venirea pe lume a peste 550 de copii, in cel puțin 13 clinici, transmite BFMTV. Acest comportament…

- Liderii NATO discuta despre necesitatea consolidarii granițelor estice cu Rusia prin aducerea de echipamente și contingente militare de pana la 300.000 de soldați, ceea ce ar trebui sa faca imposibila extinderea razboiului de catre Rusia dincolo de Ucraina. Conform publicației Politica, NATO intenționeaza…

- Veste extrem de importanta pentru viitorii parinți. Se schimba legea alocațiilor! In cursul zilei de luni, 13 martie, Senatul a adoptat un proiect de lege care aduce o schimbare in cazul veniturilor copiilor care urmeaza sa se nasca. Iata despre ce propunere legislativa este vorba. Se schimba legea…

- Minorii prinși ca fumeaza pe o raza de 200 de metri de locurile publice risca amenzi de pana la 500 de lei. Legea a trecut deja de Senat și a primit marți aviz pozitiv din partea Comisiei de Educație a Camerei Deputaților, urmand a intra in scurt timp in dezbaterea parlamentarilor. Conform proiectului…

- Propunerea legislativa, initiata de 19 senatori liberali si unul social-democrat, completeaza in acest sens art.139 din Legea nr.53/2003 – Codul muncii. Potrivit proiectului, „persoanele salariate au dreptul la o zi libera, platita, cu ocazia zilei de nastere”. „Acordarea unei zile libere, platite,…