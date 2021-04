Stiri pe aceeasi tema

- Monica Tatoiu a dezvaluit ce confesiune sfașietoare ii facuse Cornelia Catanga in urma cu cateva luni, inainte sa se stinga din viața. Conform spuselor ei, regretata artista era „la pamant” din punct de vedere emoțional, din cauza greutaților. Celebra afacerista s-a oferit sa sara in ajutorul familiei…

- Maria Constantin a facut cateva dezvaluiri bomba intr-o emisiune de televiziune! Celebra artista a marturisit ca s-ar casatori cu Ștefan Banica Jr., admirandu-l inca din copilarie. In același timp, cantareața susține ca Dan Bittman și alți doi barbați celebri din showbiz i-au facut avansuri.

- Andreea Marin a povestit despre doua momente neplacute di viața ei, despre care pana acum, nu a dat prea multe detalii. Inainte sa devina mama Violetei, vedeta a pierdut doua sarcini. „Lucram la stiri, cand, intr-o dimineata, mi s-a facut rau.Cu o ora mai devreme facusem sport. Nimic nou, efortul obisnuit…

- Oana Sirbu continua seria marturisirilor surprinzatoare. Dupa ce le-a povestit fanilor despre cum a ajuns sa joace in faimosul film „Liceenii”, celebra artista a vorbit și despre relația cu fostul ei soț, Virgil, dar a dezvaluit și cine a mai cerut-o in casatorie. Tu te-ai fi așteptat la asta?

- Vica Blochina este o persoana foarte directa și sincera. Vedeta susține ca a rupt legatura cu una dintre prietenele ei bune. Este vorba despre o alta vedeta cunoscuta de la noi. Vica Blochina s-a certat cu Oana Roman? Vica Blochina și Oana Roman nu mai sunt prietene. Cea care a recunoscut in mod public…

- Andreea Marin are o pasiune nebanuita. Aceasta a postat pe Instagram ce ii place sa faca atunci cand are puțin timp liber, și anume, sa recondiționeze obiecte vechi, o pasiune moștenita de la tatal ei, la randul sau, un pasionat de arhitectura și construcții. Pasiunea nebanuita a Andreei Marin Astfel…

- Vedeta anului 2020 in domeniul afacerilor a fost comertul electronic. Sunt extrem de multe articole in media despre ascensiunea puternica din e-commerce in Romania, iar foarte multi antreprenori au beneficiat din plin de acest trend. Lucrurile vor evolua foarte bine in mediul online si in anii viitori,…