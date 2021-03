Stiri pe aceeasi tema

- Fericire mare pentru o celebra cantareata de la noi și soțul ei! Cei doi sarbatoresc cinci ani de la nunta, iar artista a facut o declaratie emotionanta. Georgiana Lobont i-a spus sotului ca vrea sa fie a lui pentru tot restul vietii. Cantareata Georgiana Lobont si sotul ei, impresarul Rares Ciciovan,…

- Cu siguranța vi-o amintiți pe Dana din „Liceenii”. Ei bine, deși Oana Sirbu a fost in voga cu rolul sau celebru, bucurandu-se de atenția a sute de fani in intreaga Romanie, puțini știu cum a ajuns actrița sa joace, de fapt, in faimosul film romanesc. Vedeta a marturisit cu mandrie faptul ca provine…

- O celebra cantareața de la noi a facut marele pas, spunand „Da” la poate cea mai importanta intrebare din viața unei tinere femei. Iubitul acesteia a cerut-o in casatorie, cu doar cateva minute inainte de a pleca intr-o locație de vis. Despre cine este vorba?

- Laurette are toate motivele sa fie fericita. S-a aflat acum ca a fost ceruta in casatorie de catre iubitul pe care l-a ținut ascuns, in ultimele 4 luni. Cu toate ca mulți și-ar pune semne de intrebare, dupa o relație atat de scurta, ea crede ca iubirea lor este suficient de puternica pentru o casnicie,…

- *** Societate Comerciala angajeaza TAMPLARI (calificati si necalificati) Relatii la telefon 0733 414299. *** Valen Est Industries S.R.L.Surduc angajeaza electrician cu experienta in productie, disponibil pentru program de lucru in schimburi. Relatii la tel: 0727 569469 sau e-mail [email protected]…

- Activitatea judiciara a Tribunalului Galati se va restrange semnificativ pana pe 23 decembrie din cauza numarului mare de angajati confirmati pozitiv cu SARS-CoV-2, se arata intr-un comunicat transmis, miercuri, de instanta de judecata. Potrivit sursei citate, se suspenda programul de lucru cu publicul…