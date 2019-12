Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 30 ani si-a injunghiat concubinul de 26 de ani cu un cutit, in localitatea Ghidighici. S-a intamplat in urma unui conflict de familie. Potrivit politiei, totul s-a intamplat acum 2 zile.

- Un barbat care era cercetat in libertate in peste 15 cazuri de furt și iubita acestuia au fost reținuți de polițiștii din Baia de Arieș. Femeia il ajutase sa scape, dupa ce acesta incercase sa intre intr-o casa, la furat, iar proprietarul l-a prins in flagrant. Tanara l-a așteptat cu mașina și l-a transportat…

- O femeie a suferit șocul vieții atunci cand a intrat intr-un restaurant și l-a vazut pe fostul ei iubit, despre care credea ca a murit. In urma cu cațiva ani lui Rachel i s-a spus ca iubitul ei a murit, iar aceasta a suferit enorm. Insa, intr-o zi, l-a vazut pe acesta in viața, lucrand la un restaurant…

- Un barbat in varsta de 40 de ani din Bistrița a trait clipe de groaza, dupa ce a fost batut crunt de iubita lui, in urma unei discuții mai aprinse. De teama, acesta a cerut ordin de protecție, iar polițiștii au deschis dosar penal pe numele agresoarei, pentru violența in familie. Femeia nu mai are acum…

- Un incident deosebit de violent a avut loc ieri dupa amiaza in orașul Tulcea. O femeie in varsta 53 de ani a ieșit din casa și a fost urmarita de concubinul ei, un barbat in varsta de 54 de ani. Acesta a acostat-o pe femeie la intersecția strazilor Rahova și Mahmudia, a notat tulceanoastra.ro. Barbatul…

- ARAD. Indivizii au reușit sa sustraga, in total, 50 de kilograme de porumb știuleți și 150 de kilograme de roșii. Primul furt, cel de porumb, a avut loc la Santana. Polițiștii de aici au fost anunțați in urma unui apel telefonic efectuat la 112, ca o femeie și un barbat au intrat cu o caruța…