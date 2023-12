In ce locații iși vor petrece romanii Revelionul. Țarile europene se afla in topul preferințelor In ce locații iși vor petrece romanii Revelionul. Țarile europene se afla in topul preferințelor Țarile europene sunt prioritare pentru romanii care doresc sa calatoreasca cu ocazia trecerii dintre ani. Cea mai mare parte a romanilor care merg sa iși petreaca Revelionul peste hotare, mai precis, peste 95% dintre rezervarile pentru acest eveniment au fost […] In ce locații iși vor petrece romanii Revelionul. Țarile europene se afla in topul preferințelor