Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Iordanescu și proaspata lui soție, Oana Lavinia, au ieșit cu zambetul pe buze din biserica in care și-au unit destinele pentru tot restul vieții. Tinerii soți erau cum nu se poate mai fericițu ca au reușit sa faca marele pas pe care il plin uiau de...17 zile.

- Oana Lis a petrecut singura astazi, de ziua ei onomastica. Blondina a decis ca are nevoie de puțin rasfaț, departe de ochii curioșilor, astfel ca s-a delectat prin restaurantele bune din Capitala. Dar dupa o astfel de zi, oare ce cadou a așteptat-o acasa din partea soțului, Viorel Lis?

- Hulk (33 de ani), jucatorul lui Shanghai SIPG, s-a insurat in 2020 cu nepoata fostei sale soții, Camila Angelo (31 de ani), iar cei doi au petrecut primul revelion in calitate de soț și soție, alaturi de copiii brazilianului. Hulk a postat pe contul de instagram mai multe fotografii cu noua lui soție,…

- Syda și proaspata lui soție deja au intrat in spirtitul sarbatorilor de iarna, astfel ca au dat startul pregatirilor. In timp ce unele gospodine inca se gandesc ce feluri de mancare sa gateasca, cei doi tineri insuraței mai ca sunt gata cu pregatirile de Craciun.

- Divorțul dintre Pepe (41 ani) și Raluca Pastrama (28 ani) este in momentul de fața un subiect fierbinte in presa mondena. Recent, au ieșit la iveala noi detalii șocante din viața celor doi. Fosta soție a lui Pepe a solicitat autoritaților un ordin de protecție dupa ce ar fi fost agresata de artist,…

- Viviana Sposub și George Burcea s-au indragostit la Ferma,iar povestea lor de iubire a continuat și dincolo de camerele de filmat. Chiardaca are doar 22 de ani, vedeta Pro tv iși dorește sa devina mama și spera caacest lucru sa se intampla curand in viața ei. Mai mult, iubita actorului a vorbitși despre…

- Liviu Teodorescu este, fara indoiala, unul din cei mai romantici artiști din Romania. Acesta a cerut-o in casatorie pe iubita sa printr-o piesa pe care i-a dedicat-o. „Azi e ziua ei. La Mulți Aaaani ❤️Am adus-o acasă, unde o aștepta toată lumea la un party surpriză. Apoi, le-am spus tuturor că…

- What’s Up și-a cerut iubita in casatorie intr-un mod cu totul special. Artistul a renunțat la clasicul inel de logodna cu diamant și a ales, impreuna cu partenera sa de viața, o varianta ieșita din tipare. What’s Up și Alice Badea formeaza de ceva timp un cuplu și au hotarat ca sunt pregatiți pentru…