Stiri pe aceeasi tema

- Dupa luni de reticența, se pare ca SUA și Germania intenționeaza sa trimita tancuri in Ucraina, o mișcare despre care Kievul spera ca va schimba situația pe campul de lupta, transmite BBC. Oficiali anonimi au fost citați spunand ca cel puțin 30 de vehicule ar putea fi trimise. Cu toate acestea, calendarul…

- Berlinul va fi de acord ca tancurile Leopard fabricate in Germania sa fie trimise in Ucraina, daca Statele Unite accepta sa-si trimita propriile tancuri de lupta, a declarat o sursa guvernamentala germana pentru Reuters, citat de news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Republicanul, care a trebuit sa treaca prin 15 tururi de scrutin pentru a fi ales, a trebuit sa faca compromisuri pentru a obține președinția Camerei Reprezentanților a SUA. El a cazut de acord cu oponenții sai sceptici in a trimite bani la Kiev, potrivit The Telegraph. Fii la curent cu cele…

- Sefa agentiei UE pentru azil, Nina Gregori, a declarat ca se asteapta la cresterea continua a numarului cererilor de azil in cadrul blocului, intr-un interviu acordat grupului media german Funke si citat luni de DPA. „Este destul de clar ca numarul de cereri in crestere va continua in viitorul previzibil’,…

- Potrivit edilului Emil Boc, este vorba despre o susținere financiara de circa 50.000 de euro de la bugetul local, dupa ce primarul Kievului a facut un apel la municipalitațile din Romania sa sprijine Ucraina cu echipamente de caldura, avand in vedere iarna grea și razboiul in desfașurare cu Rusia.„Noi…

- Șeful al Comisiei pentru industrie și energie din Parlamentul European, europarlamentarul PNL Cristian Bușoi, a exprimat același punct de vedere precum guvernul de la Doha, care susține ca trecerea la energia verde dorita de UE este prea rapida și ca țarile europene au nevoie de contracte pe termen…

- Presedintele Klaus Iohannis a subliniat, la Kaunas, importanta unitatii europene in contextul razboiului din Ucraina si a aratat ca, desi agresiunea Rusiei a unit tarile la nivel european si transatlantic, aceasta risca „sa polarizeze si sa fragmenteze scena internationala”.„Avem nevoie ca intreaga…

- Smithfield Europa, firma care deține ELIT, achizitie strategica in Romania: Acord de cumparare a societatii Goodies Meat Production Smithfield Europa, firma care deține ELIT, achizitie strategica in Romania: Acord de cumparare a societatii Goodies Meat Production Smithfield Europa, subsidiara a companiei…