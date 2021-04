Statul britanic va relua, in anumite condiții, imprumuturile pentru tinerii interesați de studii in Marea Britanie, pentru a-și finanța studiile de licența. Programul de impumuturi pentru studii a fost oprit odata cu BREXIT, insa guvernul britanic a anunțat recent ca acesta se va reactiva doar in anumite condiții și pentru cateva domenii de studiu. „Imprumutul pentru taxa de școlarizare poate ajunge pana la 9.250 de lire pe an, pe toata durata studiilor, insa este valabil doar in cazul programelor care incep din luna iulie. In acest moment exista universitați care au deschis acest model de studii,…