- Simona Halep, locul 2 WTA si cap de serie numarul 2, a fost invinsa, marti, cu scorul de 6-3, 6-3, de Serena Williams, locul 11 WTA si cap de serie numarul 10, in sferturile de finala ale Australian Open 2021.

- Serena Williams (locul 11 in WTA) va juca cu Naomi Osaka din Japonia pentru un loc in finala de la Melbourne. Ea se apropie de cel de-al 24 titlu de Grand Slam, pe care il vizeaza de multa vreme.UPDATE: Simona incepe bine setul al doilea și conduce cu 3-2.Simona Halep a pierdut primul set cu 6-3, urmand…

- Simona Halep s-a oprit in sferturile de finala a Australian Open, dupa un meci dominat categoric de Serena Williams. Americanca a reușit sa se impuna in doua seturi, 6-3,6-3, iar aceasta o va intalni pe Naomi Osaka in semifinale. „A fost cel mai bun meci al meu. Știam ca trebuie sa imi ridic jocul,…

- Simona Halep a pierdut primul set cu 6-3, urmand sa inceapa actul al doilea la serviciu.Constanțeanca a jucat finala la Melbourne in 2018 și a caștigat turneele de mare slem de la Paris (2018) și Londra (2019).

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka, numarul trei mondial, s-a calificat in semifinalele turneului Australian Open, dupa ce a invins-o pe taiwaneza Su-Wei Hsieh (71 WTA) cu 6-2, 6-2, marti, la Melbourne, potrivit Agerpres. Campioana la Melbourne in 2019, Osaka a obtinut o victorie facila, in…

- Japoneza Naomi Osaka a declarat, marti, dupa ce s-a calificat in semifinalele Australian Open, va nu si-o doreste ca adversara pe Simona Halep. Romanca va evolua, tot marti, de la ora 10.00, cu Serena Williams, in sferturi. Citește și: GRAFICE din mai multe țari: masca NU ajuta la nimic. Numarul…

- Japoneza Naomi Osaka a declarat, marti, dupa ce s-a calificat in semifinalele Australian Open, va nu si-o doreste ca adversara pe Simona Halep. Romanca va evolua, tot marti, de la ora 10.00, cu Serena Williams, in sferturi.

- Parcurs fara „opriri in stații” pentru Simona Halep (2 WTA). Romanca a trecut de poloneza Swiatek (15 WTA), intr-un meci disputat, caștigat in definitiv de Halep cu 3-6, 6-1, 6-4. In ultima confruntare Swiatek trecuse clar de Halep in optimile de la Roland Garros de anul trecut. Simona Halep se pregatește…