- Florin Gardos i-a dat un sfat pretios lui Radu Dragusin, dupa transferul acestuia la Tottenham. Fostul international a declarat ca fundasul de 21 de ani ar trebui sa se astepte la un ritm infernal in Premier League. De asemenea, Gardos este de parere ca Dragusin nu ar trebui folosit inca din primul…

- Radu Dragusin a semnat un contract valabil pana in 2030 cu Tottenham Hotspur, echipa care a „spart banca” pentru jucatorul de 21 de ani. Romania Libera va prezinta o galerie foto „incendiara” cu Ioana Stan, cea care a fost alaturi de fundașul central de pe vremea cand evolua inca pentru Juventus Primavera.…

- Fostul internațional roman Alin Stoica, 44 de ani, a comentat transferul lui Radu Dragușin la Tottenham Hotspur. Alin Stoica n-a ezitat sa trimita o sageata „otravita” in direcția lui Gica Hagi și a Academiei sale atunci cand a fost invitat sa comenteze transferul lui Radu Dragușin la Tottenham. Fost…

- “Telenovela” Radu Dragușin se incheie! Fundașul roman se pare ca va parasi Genoa și va deveni jucatorul celor de la Tottenham, in Premier League. Fotbalistul roman Radu Dragușin va imbraca tricoul echipei Tottenham Hotspur in urmatorul sau pas in cariera sa profesionala, potrivit agenției ANSA. Transferul…

- Radu Dragușin este noul jucator al lui Tottenham, e anunțul de ultima ora al lui Fabrizio Romano. Transferul tocmai s-a realizat pe suma de 30 de milioane de euro, plus imprumutul lui Spence la Genoa. Fundașul central de 21 de ani devine cel mai scump transfer din istoria fotbalului romanesc. Internaționalul…

- Intr-un articol recent, publicația italiana Il Corriere dello Sport a relatat ca Genoa, echipa din Serie A, a respins o propunere inițiala facuta de Napoli pentru achiziționarea lui Radu Dragușin, fundașul central roman aflandu-se, de asemenea, in vizorul echipelor Tottenham Hotspur și Barcelona. Conform…

- ​Agentul lui Radu Dragușin poarta negocieri cu mai multe cluburi din Premier League pentru transferul internaționalului roman. Tottenham Hotspur este principala favorita pentru a obține semnatura fotbalistului de 21 de ani.

- Florin Manea, impresarul lui Radu Dragușin (21 de ani), susține ca poarta negocieri in aceasta perioada pentru transferul fundașului la Tottenham, in Premier League. „Suntem la 30, 32 de milioane de euro”, spune Manea. Titular incontestabil in echipa cu care Genoa a promovat in Serie A și formația care…