Stiri pe aceeasi tema

- Evenimentul de la Muntele Rushmore, la care a participat si Prima Doamna a SUA, Melania Trump, a atras 7.500 de oameni, inghesuiti intr-un amfiteatru, noteaza Reuters. Multi dintre ei nu purtau masca, sfidand recomandarile oficialitatilor din domeniul sanatatii publice care le cerusera americanilor…

- Presedintele american Donald Trump l-a ironizat, sambata seara, pe adversarul sau democrat Joe Biden, numindu-l "marioneta" a "stangii radicale", potrivit AFP, anunța news.ro."In America lui Joe Biden, jefuitorii si strainii in situatie ilegala au mai multe drepturi decat americanii care respecta…

- Presedintele american, Donald Trump, l-a ironizat indelung sambata seara pe adversarul sau democrat, Joe Biden, numindu-l "marioneta" a "stangii radicale", potrivit AFP. "In America lui Joe Biden, jefuitorii si strainii in situatie ilegala au mai multe drepturi decat americanii care respecta legea",…

- Melania Trump este cel mai dur inamic al soțului ei, Donald Trump in alegerile prezidențiale de la 3 noiembrie, au declarat mai mulți experți pentru CNN . Prima Doamna a Statelor Unite ale Americii nu pare sa se puna deloc de acord cu soțul ei. Mai intai, Melania și-a afișat public dezacordul in privința…

- Cand vorbim despre lucruri pretioase, putem deduce ca Donald Trump isi poate permite orice, asa ca nu este de mirare ca Prima Doamna are unul dintre cele mai scumpe inele de logodna din toate timpurile. Dar puteti ghici cat a costat?

- „Ma voi duce acolo la 3 iulie si vor avea focuri de artificii uriase”, a declarat Donald Trump intr-un interviu dat prezentatorului de radio Dan Bongino. Președintele american a punctat ca „timp de 20 de ani si ceva nu au fost permise (focuri de artificii in aceasta zona) din ratiuni de mediu”. „E doar…

- Sa fie asta lovitura care-l va pune la pamant pe Donald Trump? Greu de anticipat, dar in mod cert ar fi un „croșeu” greu incasat de actualul șef al statului. In cazul in care ajunge la Casa Alba, Joe Biden anunța ca ii va oferi funcția de vicepreședinte al Americii fostei Prime Doamne, Michelle Obama.…

- Melania Trump a implinit 50 de ani. Cum s-a transformat fizic de-a lungul timpului! Melania Trump a devenit celebra in calitate de model, insa de cand Donald Trump a fost ales Presedinte al Statelor Unite in 2016, aceasta a preluat rolul de Prima Doamna. In prezent, isi petrece mare parte din timp participand…