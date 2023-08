Stiri pe aceeasi tema

- Un șarpe Boa, deținut ilegal de un dambovițean, a fost confiscat in aceasta saptamana de catre comisarii Garzii de Mediu Dambovița. Dupa ce a fost ridicat de la locuința cetațeanului din Colacu, orașul Racari, reptila a fost a fost predata Gradinii Zoologice din Targoviște. Garda Naționala de Mediu…

- Sapaturile, in cadrul carora au fost descoperite multe picturi murale de neprețuit și o comoara de monede, au avut loc in timpul lucrarilor de restaurare pe scara larga a templului. Experții din Roma au finalizat prima saptamina de sapaturi intr-una dintre cele mai vechi parți ale Bisericii Sfintului…

- Consumul de droguri face un numar uriaș de victime, anual, in intreaga lume. Multe sunt de fapt substanțe create pentru uz medical, dar ajung sa fie consumate ilicit. Exista, la nivel mondial, un top al celor mai periculoase stupefiante și halucinogene.

- Arheologii au descoperit ramașițele unui ciine de talie mica din perioada romana. Descoperirea a fost facuta in zona Oxford, din Marea Britanie. Specialiștii care lucreaza in perimetrul Wittenham Clumps din Oxfordshire spun ca animalul de talie mica, are inalțimea de doar 20 de centimetri, a trait acum…

- Julian Sands, unul dintre cei mai cunoscuți actori britanici, a disparut in urma cu șase luni intr-o zona montana din California. De atunci nu se mai știe nimic de marele actor, insa recent au fost gasite ramașițe umane in acea zona in care a fost dat disparut, astfel ca anchetatorii vor incepe procesul…

- Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a emis o alerta alimentara pentru mai multe supermarketuri din țara, unde au fost gasite mai multe produse contaminate care pun in pericol sanatatea consumatorilor.Mai multe produse contaminate au fost gasite pe rafturile…

- Un incident șocant a avut loc luni, in a doua zi de Rusalii la Leghia. Pompierii au fost solicitați sa stinga un incendiu care a cuprins in totalitate un autoturism. Inauntru s-a gasit carbonizat trupul unei persoane. Acum dupa mai multe investigații pompierii spun ca este exclusa o defecțiune tehnica…

- Insula Anjouan este de origine vulcanica. Dar, recent, au fost gasite acolo roci neobișnuite pentru aceasta zona - cuarțita. Geologii spun ca este imposibil ca acestea sa fi aparut acolo. Insula s-a format intr-un bazin oceanic atunci cind placile tectonice s-au indepartat, iar magma s-a ridicat și…