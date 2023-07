Stiri pe aceeasi tema

- Euro a atins vineri un nou maxim istoric in raport cu leul, in conditiile in care cursul calculat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) a fost de 4,9783 lei/euro, in crestere cu 0,52 bani (0,10%) fata de cotatia precedenta, de 4,9731 lei. Recordul anterior a fost consemnat joi , 18 mai, cand un euro a…

- Leul s-a depreciat cu jumatate de ban, o evolutie care vine intr-un context in care monedele din zona au deprecieri mult mai mari, fiind o perioada de presiune pe monedele emergente, a explicat, vineri, purtatorul de cuvant al Bancii Nationale a Romaniei, Dan Suciu."Leul s-a depreciat cu jumatate…

- Euro inregistreaza joi un nou record de crestere pentru a doua zi consecutiv, iar moneda nationala scade, atat in raport cu euro, cat si cu dolarul. Cursul pentru euro anuntat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) astazi este de 4.9731 lei, in creștere fața de ieri cand a fost 4.9610 lei. Astfel, euro…