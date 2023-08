În Botoșani un taximetrist a returnat o sacoșă cu 40.000 de euro Un taximetrist din Botoșani a returnat o sacoșa in care se aflau 40.000 de euro, unui client care iși uitase dupa o cursa cu taxiul banii in mașina. Constantin Ionescu, in varsta de 63 de ani, a preluat in luna iulie un client, un barbat de aproximativ 80 de ani, din stația cartierului Bucovina. Batranul a cerut sa mearga in zona centrala, la Sinagoga, potrivit Digi24 . „L-am dus, a coborat, a platit. Dar el cand a urcat a avut o sacoșa de rafie, a pus-o intre picioare, sub scaun era. Mi-a platit, eu am plecat și cand ma apropiam de stația din Bucovina, am vazut. Chiar atunci am avut un client… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

