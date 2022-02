În Belgia, angajații vor avea un program de muncă de doar patru zile In curind, angajații belgieni vor avea dreptul sa lucreze patru zile pe saptamina fara a le fi reduse salariile. De asemenea, ei vor putea sa aleaga sa lucreze 10 ore pe zi pentru a beneficia de tei zile de weekend. Pina acum, belgienii lucrau 8 ore pe zi, iar acum vor putea alege sa lucreze 10 ore. De asemenea, angajații iși vor putea schimba programul de lucru de la o saptamina la alta pentru Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

