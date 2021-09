În bagajul turiștilor SpaceX, cătușe, benzi adezive și sedative Primii patru turiști spațiali ai SpaceX s-au intors pe Pamant sambata, 18 septembrie, seara, dupa ce au petrecut trei zile in spațiu, incheind cu success prima misiune orbitala din istorie fara astronauți profesioniști la bord. Capsula Dragon a rezistat coborarii vertiginoase datorita scutului sau termic, apoi a fost incetinita de patru uriașe parașute. Amerizarea in Oceanul […] The post In bagajul turiștilor SpaceX, catușe, benzi adezive și sedative first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

