- Adresele secțiilor de votare din orașele Milano, Bologna, Parma și Verona au fost schimbate. Anunțul a fost facut de catre reprezentanții Ambasadei Republicii Moldova in Italia. In condițiile in care au fost impuse noi masuri restrictive in Italia, moldovenii stabiliți in zonele cu risc sporit de securitate,…

- Sute de cetațeni ai R. Moldova, stabiliți in Italia, au mers la secțiile de vot din Bologna și Parma. Oamenii așteapta sa-și exercite dreptul de vot pentru alegerea sefului statului. Totodata, cetațenii care ne-au expediat imaginile ne-a comunicat ca in fața secțiilor de vot s-au adunat sute de moldoveni,…

- Au izbucnit ciocniri violente la Florența intre polițiști și protestatari. Aproximativ 2000 de persoane, care se adunasera in centrul orașului, au fost impiedicate sa ajunga la Piazza della Signorina, unul dintre principalele centre turistice ale orașului, pentru o demonstrație care nu fusese autorizata…

- Veteranul suedez Zlatan Ibrahimovic a inscris cele doua goluri, gratie carora AC Milan a castigat cu 2-1 derby-ul cu Inter Milano, sambata, in etapa a 4-a a campionatului de fotbal al Italiei. Ibrahimovic a ratat un penalty in minutul 12, insa a marcat la acea faza dupa ce portarul Samir Handanovic…

- Ambasada Republicii Moldova in Spania a publicat lista secțiilor de votare care vor fi deschise pe 1 noiembrie, la alegerile prezidențiale. Astfel, moldovenii stabiliți in Spania vor putea sa iși exercite votul la 5 secții de votare.

- ​Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) propune înființarea a 12 secții de votare în strainatate pentru alegerile parlamentare, în baza solicitarilor primite de la românii din diaspora. Numarul total al secțiilor va fi stabilit de Ministerul Afacerilor Externe. La alegerile…

- Pentru organizarea și desfașurarea peste hotare a alegerilor prezidențiale din 1 noiembrie 2020, la 11 septembrie 2020 Comisia Electorala Centrala a solicitat concursul și opinia Ministerului Afacerilor Externe și Integrarii Europene pentru deschiderea a 202 secții de votare in strainatate, iar ulterior,…

- Primaria Mioveni a luat masurile prevazute de legislație pentru desfașurarea in siguranța a procesului de vot la alegerile locale din 27 septembrie 2020 pentru ca alegatorii sa fie protejați. Pentru protecția cetațenilor in contextul pandemiei s-au achiziționat termometre digitale pentru triajul epidemiologic…