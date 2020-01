In atentia Avocatului Poporului Stimata Doamna Renate Weber, Va solicit interventia de urgenta avind in vedere ca AEP, BEC si CCR au compromis alegerile prezidentiale din acest an. Am ajuns in situatia ca in aceste alegeri prezidentiale sa avem 14 candidati si toti penali. Romanii au de ales intre 14 penali ! Care penal va iesi Presedinte ?! De ce sint toti penali ? • Au strins semnaturi fara respectarea Legii datelor cu caracter personal (L 363/28 decembrie 2018) • Au prezentat BEC-ului semnaturi false, toti cei 14 (6 au fost deja denuntati la Parchet de insusi BEC) • Toti candidatii, cei 14, au fost obligati de BEC sa isi… Citeste articolul mai departe pe nasul.tv…

