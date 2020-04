În atenția antreprenorilor. Condițiile, cine și cum beneficiază de amânarea ratelor la credite Pe lânga persoanele fizice, și firmele pot beneficia de amânarea ratelor al credite cu pâna la 9 luni. Normele de aplicare au fost deja publicate în Monitorul oficial. Antreprenorii trebuie sa fie atenți înainte de a lua decizia pentru ca, printre altele, dobânda se va capitaliza. Plus ca trebuie sa îndeplineasca anumite condiții pentru a se aproba suspendarea ratelor.

Cui sa se adreseze

Antreprenorii trebuie sa se adreseze bancilor și sa declare pe proprie raspundere ca le-au fost afectate veniturile proprii, direct sau indirect, de situația grava… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

