În așteptarea migranților: Grecia și-a finalizat extensia „gardului” de la frontiera cu Turcia Grecia a anuntat ca a finalizat un gard pe o lungime de 40 de kilometri la frontiera sa terestra cu Turcia si a instalat acolo un nou sistem de supraveghere, in contextul temerilor ca preluarea puterii de catre talibani in Afganistan ar putea conduce la intensificarea afluxului de migranti catre Europa, relateaza Reuters. Situatia din Afganistan a alimentat ingrijorarile europenilor privind o reeditare a crizei refugiatilor din 2015-2016, cand peste un milion de migranti au ajuns in blocul comunitar. Grecia s-a aflat atunci in prima linie a acestor sosiri si acum asigura ca fortele sale de la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

