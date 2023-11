În așteptarea lui Moș Crăciun. 13 spectacole pentru copii, în decembrie In București, pregatirile pentru finalul de an includ numeroase petreceri și spectacole cu tematica de Sarbatori, perfecte pentru copii. Moș Nicolae, Moș Craciun, Craiasa Zapezii, renii și elfii sunt personajele principale. 1. Teatru pentru copii, Legenda lui Mos Nicolae: pe 30 noiembrie 2023 (11:00) și pe 02 decembrie 2023 (11:00), la Lumiland Teatru pentru copii, Bucuresti. Duratǎ: 30 de minute spectacolul de teatru, plus 1 ora petrecerea. Legenda lui Mos Nicolae este un spectacol de teatru interactiv și este urmat de o petrecere pentru copii, unde invitatul special va fi Mos Nicolae si unde… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Noua productie a Teatrului Stela Popescu, Visul unei nopti de vara de William Shakespeare, va fi prezentata pe scena Palatului National al Copiilor – Sala Mica pe 25 noiembrie, in adaptarea scenica a lui Radu Aldulescu, regia si selectia muzicala Alina H

- Autoritatile locale din Sfantu Gheorghe au anuntat, luni, ca vor organiza si in acest an traditionala ceremonie de Advent, care marcheaza ultimele patru saptamani ramase pana la Craciun. Potrivit acestora, in centrul municipiului Sfantu Gheorghe va fi amplasata o uriasa coronita de brad, decorata cu…

- In perioada 10 – 12 noiembrie, a avut loc la Petroșani, al doilea schimb de experiența din cadrul Programului de Interes Național, prin Proiectul „No Drugs Revolution”, reprezentat prin vizita elevilor de la Palatul Național al Copiilor din București la Petroșani unde specialiștii Federației Neguvernamentale…

- Tineri talentati din gimnaziile si liceele din Romania participa in weekend la Festivalul de muzica folk "Toamna Baladelor".Potrivit unui comunicat transmis vineri AGERPRES, participantii vor concura la sectiunile Interpretare si Creatie folk in cadrul evenimentului care se va desfasura la Palatul…

- Figurinele Sylvanian Families au adus magia jocului de rol in casele copiilor de decenii intregi. Vezi care sunt principalele 8 motive sa introduci jocul de rol cu figurinele Sylvanian Families in viața copilului tau. Figurinele Sylvanian Families au adus magia jocului de rol in casele copiilor de decenii…

- Comisia e-Safety a amendat X, fosta Twitter, declarand ca nu a raspuns la intrebari, inclusiv legate de cat de mult a durat sa raspunda la raportarile de materiale abuzive asupra copiilor de pe platforma si metodele pe care le-a folosit pentru a le detecta. Desi mica in comparatie cu cei 44 de miliarde…

- Iți dorești ca sarbatorile de iarna sa fie cu adevarat magice? Nimic nu poate aduce farmecul și prospețimea Craciunului mai bine decat un brad natural, crescut cu grija și ingrijit cu pasiune.