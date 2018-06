Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD ia in calcul modificarea Codurilor Penale prin ordonanta de urgenta, exact ce a incercat si in ianuarie 2017, prin toxica OUG 13, abrogata ulterior la presiunea strazii. Insa Dragnea are acum un as in maneca: fidelitatea premierului Viorica Dancila.

- Dupa o iarna nu foarte capricioasa, in care am vazut zapada mai mult la final, soarele a pus iar stapanire pe cer. Chiar daca acum vezi constant temperaturi peste 15-20 grade Celsius, mai vezi in trafic masini echipate tot cu anvelopele de iarna. Indiferent ca faci schimbarea anvelopelor impreuna cu…

- Valerica Gaman a venit in iarna la FCSB si imediat s-a impus in echipa de start. Treptat, a disparut insa din primul ”11” si acum este pe lista neagra. Gigi Becali a declarat ca a fost deranjat atitudinea lui Gaman la infrangerea cu CSM Poli Iasi, cand a spus ca ”Dumnezeu nu doarme” - suparat ca…

- Moda a fost dintotdeauna un domeniu al viitorului, un sector unde colectiile se pregatesc cu ani in avans. Pe scurt, designerii sunt un fel de magicieni, din penita lor rezultand creatii ce devin rapid, odata lansate, un „must-have“.

- Doar pe teritorul judetului Buzau, soseaua care leaga Muntenia de Ardeal este afectata in 25 de puncte iar oficilitatile spun ca daca nu se iau urgent masuri, se pot intampla evenimente care pot avea urmari tragic. Consiliul Judetean Buzau a transmis la Bucuresti o solicitare pentru alocarea de urgenta…

- A nins la Arieșeni in mijlocul primaverii. Daca pana zilele trecute, primavara parea ca si-a intrat in drepturi, in zonele montane a nins, iar temperaturile au scazut considerabil. In traditia populara se numeste zapada mieilor. Cu ultimele forte, fulgi de zapada au acoperit gradinile oamenilor si…

- 72 de trenuri pe mai multe rute, in timp ce in Gara de Nord din Capitala se inregistreaza intarzieri cuprinse intre 20 si 65 de minute. Circulatia trenurilor se desfasoara in conditii de iarna, dar toate sectiile de cale ferata sunt deschise, a anuntat Compania.

- Nu exista drumuri judetene blocate sau inchise traficului rutier, circulatia desfasurandu-se, pe majoritatea sectoarelor de drum, in conditii specifice de iarna, precizeaza Consiliul Judetean Cluj.