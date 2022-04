Stiri pe aceeasi tema

- Operatorul de salubritate Floricon Salub SRL anunța programul dupa care va acționa pentru ridicarea deșeurilor in perioada Sarbatorilor Pascale, la Campina și in localitațile limitrofe. Modificarile intervin in ceea ce privește 25 aprilie 2022, a doua zi de Paști, zi in care nu se lucreaza.

- N. D. Potrivit informațiilor transmise de conducerea Direcției Județene de Statistica Prahova, dupa 21 de zile de la startul perioadei de autorecenzare si autorecenzare asistata pentru Recensamantul Populatiei si Locuintelor, respectiv din perioada cuprinsa intre 14 martie și 3 aprilie a.c., la nivelul…

- Localitațile din sudul și estul județului Prahova s-au aflat, vineri dupa-amiaza, sub cod galben de vijelie. Iar in unele zone, vantul care a suflat cu putere a creat probleme și chiar pagube materiale, fiind nevoie și de intervenția echipajelor ISU Prahova. Pompierii au fost solicitați sa intervina…

- V. Stoica Președintele Institului Național de Statistica, Tudorel Andrei, și secretarul general al instituției, Romi Mihaescu, au prezentat, ieri, la Ploiești, in cadrul unei intruniri organizate de Instituția Prefectului Prahova, stadiul autorecenzarii și autorecenzarii asistate pentru Recensamantul…

- • Primariile prahovene au amenajat spatii speciale pentru autorecenzarea asistata • Persoanele salariate care participa la autorecenzarea online au dreptul la o zi libera de la serviciu Nicoleta Dumitrescu Astazi, 14 martie 2022, incepe autorecenzarea, ca prima etapa de colectare a datelor de la populație…

- Majoritatea sunt in Ploiești și in Campina Violeta Stoica Obligatoriu este sa fie construite adaposturi și la cladirile noi cu destinația de primire turistica de tipul hoteluri, moteluri și vile turistice, cu aria desfașurata mai mare sau egala cu 600 mp; la imobilele destinate comunicațiilor electronice,…

- N. Dumitrescu Conform datelor prezentate prin intermediul Platformei naționale de informare cu privire la vaccinarea impotriva noului virus, in Prahova, vaccinarea cam bate pasul pe loc, de la o luna la alta numarul acelora care doresc sa se imunizeze ramanand la fel de redus. Iar asta se vede din statisticile…

- Prima etapa a Recensamantului Populatiei si Locuintelor incepe astazi, 1 februarie 2022, cu „preluarea datelor din surse administrative“. Astazi incepe oficial Recensamantul Populatiei si Locuintelor din Romania, iar in prima etapa, care se va desfasura in perioada 1 februarie – 13 martie 2022, Institutul…