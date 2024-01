În 2024 lucrăm tot cu lozinca „Teoria Conspirației”? Nu evoluăm deloc? 1. Nu vreau sa fiu simpatic și sa scriu calduț nici macar in primul text al anului. Știre din presa internaționala: „15 miliardari (inclusiv Elon și Zuck) și-au construit sau și-au cumparat buncare. Alți 500 doresc sa inchirieze buncare.” Stați liniștiți, ca nu vrea nimeni depopularea planetei, asta-i Teoria Conspirației! Cu lozinca „Teoria Conspirației” ne-am […] The post In 2024 lucram tot cu lozinca „Teoria Conspirației”? Nu evoluam deloc? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

