In 2024. nu vei mai fi atat de admirat daca ai un bilet la UNTOLD Cluj-Napoca și sa ajungi la omonimul festival din Emirate. UNTOLD Dubai, primul mare festival din metropola cosmopolita (15-18 februarie 2024) este pariul cu care organizatorii consacratului eveniment din Romania vor sa dea lovitura. Organizatorii UNTOLD, locul 3 la festivaluri de profil in Europa și 6 in lume, vrea sa dea lovitura in Expo City din cosmopolitul Dubai, EAU, cu primul festival de gen din respectiva zona geografica. In 2024, la UNTOLD Dubai se muta ”șmecheria”! Ca particularitate, avand in vedere regulile din respectiva…