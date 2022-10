În 2022, apetitul românilor pentru amenajările din casă duce piața de bricolaj la un record istoric Piața de bricolaj din Romania, unul dintre cele mai dinamice sectoare din economie, va atinge un record istoric de vanzari in acest an, de peste 18 miliarde de lei, pe fondul creșterii interesului romanilor pentru sectorul DIY, in general pentru amenajarea locuințelor și, in actualul context economic, pentru reducerea consumului energetic. Dupa 2 ani de pandemie in care magazinele de bricolaj au fost printre puținele deschise, iar vanzarile acestora au crescut semnificativ, 2022 anunța o evoluție ceva mai temperata, influențata de provocarile financiare (inflație, scumpirea creditarii, scaderea… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

