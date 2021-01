Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, a facut, marti, o vizita de lucru la Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca, institutie aflata in subordinea Casei Nationale de Pensii Publice (CNPP). Vizita a avut loc in contextul in care in cadrul institutului…

- Baza de tratament si serviciile oferite de Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca vor fi imbunatatite cu fonduri europene, potrivit unui comunicat al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale (MMPS) remis marti de AGERPRES. Ministrul Muncii, Raluca…

- Ministerul Muncii anunta ca, in anul 2021, pensiile vor fi achitate la domiciliu catre beneficiari in intervalul 1-15 al fiecarei luni. Ministrul Raluca Turcan afirma ca a cerut institutiilor implicate sa faca toate eforturile pentru a nu exista intarzieri in prima luna a anului viitor. Ministrul…

- Ministrul Muncii , Raluca Turcan , afirma ca va anunta, miercuri, calendarul platii pensiilor pe anul 2021, "astfel incat toti pensionarii sa stie clar in ce zi a lunii urmeaza sa isi primeasca banii". "Discutia pe care am avut-o astazi (marti - n.r.) la Casa Nationala de Pensii Publice mi-a oferit…

- Alocații bugetare propuse pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2021 pentru asociațiile și fundațiile acreditate ca furnizori de servicii sociale selecționate in baza Legii nr. 34/1998, cu modificarile și completarile ulterioare și a HG nr. 1153/2001, cu modificarile și completarile ulterioare Direcția…

- Pensionarii și beneficiarii de alocații sociale vor primi anul viitor cate 1000 de lei in ajunul sarbatorilor pascale. Inițiativa deputaților PSRM a fost susținuta de Comisia parlamentara protecție sociala, sanatate și familie, care a aprobat raportul la proiectul Legii bugetului asigurarilor sociale…

- Guvernul Romaniei a adoptat in sedinta de miercuri, 18 noiembrie, o Hotarare privind stabilirea numarului de bilete de tratament balnear si de recuperare, a conditiilor si modului de acordare, precum si a modului de distribuire sau de decontare a acestora in sistemul pensiilor militare de stat.Guvernul…

- Vești revoltatoare pentru pensionarii din Romania! Cine sunt principalii beneficiari care se bucura de creșterea pensiilor? Anunțul autoritaților pentru varstnicii din țara noastra. Cum explica cele petrecute reprezentanții Casei Naționale de Pensii Publice? Majorarea pensiilor. Cine sunt beneficiarii?…