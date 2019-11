In 20 de ani, 35% dintre germani vor avea radacini in strainatate. Cei mai multi in Romania

Stiri pe aceeasi tema

- Filozoful Mihai Sora, care se afla la Florenta, unde este observator electoral independent la sectia 360 din Italia, transmite ca prezenta la vot este una imbucuratoare si romanii vin in numar mare sa-si aleaga presedintele. "Dragi prieteni, am vazut tineri care votau pentru prima oara, am…

- Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca "romanii sunt foarte bine protejati", facand referire la noul acord pe Brexit, agreat ieri de Marea Britanie si Uniunea Europeana. "Ieri am avut, dupa cum se stie, discutii mai lungi, dar vestea foarte buna legata de ce am discutat ieri este ca am ajuns…

- Daimler va oferi proprietarilor de automobile diesel Mercedes-Benz subventii de 3.000 de euro pentru instalarea unor filtre mai performante pe vehiculele poluante, acesta fiind cel mai recent efort al producatorului pentru a evita interzicerea circulatiei acestora in orase. Producatorii auto…

- Productia auto din Germania ar putea scadea cu circa 21% in acest an, ceea ce ar putea duce la o scadere direct proportionala a cererii germane de echipamente auto fabricate in Romania, respectiv cu o valoare de 3,6 miliarde de lei. Productia auto germana din 2019 ar putea scadea cu un milion…

- Emiratele Arabe Unite construiesc - in largul coastei orasului Dubai - un continent arficial care sa replice, la scara mica, Europa. Va fi un taram al luxului, in care doar bogatii lumii isi vor permite sa se relaxeze. In 2003, Ermiratele Arabe au prezentat un proiect faraonic. Era vorba despre…

- Mediul de afaceri nu este interesat de cine ramane la guvernare, ci de deblocarea rapida a situatiei, intrucat, in prezent, avem o tara care nu mai functioneaza din punct de vedere economic, a declarat, miercuri, Florin Jianu, presedintele Consiliului National pentru Intreprinderile Private Mici si…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat, joi, lansarea unui comandament militar american al spatiului care va avea ca misiune sa asigure suprematia Statelor Unite, amenintata de China si Rusia, pe acest nou teren de razboi. "Este un moment istoric, o zi istorica in care se recunoaste…

- Presedintele executiv al PSD, Eugen Teodorovici, a declarat, vineri, ca Vama va fi scoasa din subordinea Administratiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) si va fi o structura separata, sub autoritatea ministrului de Finante. "Se va crea o structura separata, independenta total, sub…