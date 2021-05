Stiri pe aceeasi tema

- Imunitatea la coronavirus dureaza cel putin un an, posibil o viata, imbunatatindu-se in timp, in special pentru cei care au avut COVID-19 si s-au si vaccinat, arata doua studii citate de The New York Times.

- „Cred ca ne concentram prea mult timp sa ne gandim la un procent”, spune Lauren Ancel Meyers, profesoara la Universitatea Texas din Austin și șef al Covid-19 Modeling Consortium. Meyers și mulți alți savanți cred ca oamenii ar trebui sa urmeze sfaturile autoritaților și sa se vaccineze. De aceeași parere…

- Virginia de Vest, un stat federal american, va oferi rezidentilor sai cu vârste cuprinse între 16 si 35 de ani obligatiuni în valoare de 100 de dolari pentru a îi motiva sa se vaccineze împotriva maladiei COVID-19, relateaza BBC și Agerpres.„Copiii din zilele…

- Autoritațile statului federal american Virginia de Vest vor oferi rezidentilor sai cu varste cuprinse intre 16 si 35 de ani stimulente financiare de stat, sub forma unor obligatiuni in valoare de 100 de dolari, pentru a ii motiva sa se vaccineze impotriva maladiei COVID-19, informeaza BBC, potrivit…

- Serul anti-Covid pentru animale, dezvoltat de Rusia, a fost testat pe caini, pisici, vulpi si nurci. Testele au inceput in octombrie anul trecut. Toate animalele care au primit vaccinul ar fi dezvoltat anticorpi la coronavirus, potrivit autoritatilor din Rusia, conform ph.news.yahoo.com. Totodata, inca…

- Rusia dispune deja de trei vaccinuri anti-COVID-19 pentru oameni, cel mai cunoscut fiind Sputnik V. Moscova a aprobat, de asemenea, in regim de urgenta alte doua vaccinuri, EpiVacCorona si CoviVac.„Studiile clinice ale Carnivac-Cov, care au inceput in octombrie anul trecut, au implicat caini, pisici,…

- Rusia a inregistrat primul vaccin anti-COVID-19 din lume destinat animalelor, a anuntat miercuri Autoritatea Federala Sanitar-Veterinara din Rusia (Rosselkhoznadzor), care a precizat ca serul este inofensiv si extrem de imunogen, relateaza Reuters, citata de Agerpres . Rusia dispune deja de trei vaccinuri…

- Doctorul Valeriu Gheorghița, președintele Comitetului Național de Vaccinare impotriva COVID-19, nu crede ca va fi nevoie ca imunizarea impotriva coronavirusului sa se faca in fiecare an, la fel ca la gripa, informeaza Antena 3 . Valeriu Gheorghița a explicat ca, in opinia experților, vor continua sa…