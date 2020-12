Banca Europeana de Investitii (BEI) a anuntat vineri ca s-a angajat sa sustina programul de modernizare a Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca (UTCN) printr-un imprumut in valoare de 21 milioane euro, acordat pe o perioada de 25 de ani, informeaza un comunicat al institutiei financiare. Imprumutul este garantat de Fondul European pentru Investitii Strategice, nucleul planului de investitii pentru Europa, cunoscut si ca "Planul Junker", si este acordat in cadrul programului "Romania Higher Education Programme Loan". Programul lansat de BEI are drept obiectiv principal asigurarea resurselor necesare…