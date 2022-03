Stiri pe aceeasi tema

- Posta Romana transporta gratuit in Ucraina ajutoare umanitare: LISTA centrelor din ALBA in care sunt colectate Posta Romana transporta gratuit in Ucraina ajutoare umanitare: LISTA centrelor din ALBA in care sunt colectate Compania Naționala Poșta Romana continua sa se implice in sprijinul cetațenilor…

- Poșta Romana se implica in sprijinirea cetațenilor afectați de razboi. Iși pune la dispoziție intreaga infrastructura pentru a colecta și distribui ajutoare umanitare in Ucraina. Un centru de colectare a fost organizat și la Timișoara.

- Mobilizare impresionanta de forte pentru sprijinirea refugiaților din Ucraina. Cei care ajung cu trenurile in Gara de Nord din Capitala sunt așteptați cu alimente și haine. In școlile din București se strang pachete cu tot ce este necesar.

- Primul transport cu ajutoare umanitare a ajuns la Isaccea. Refugiatii din Ucraina au nevoie de toata sustinerea noastra Constantenii nu au ramas indiferenti fata de durerea oamenilor care au fugit din calea razboiului. Mii de produse au fost colectate la centrul amenajat de Primaria Municipiului Constanta…

- Primul transport de ajutoare umanitare colectate pe Platforma Guvernului Romaniei – „Ucraina, impreuna ajutam mai mult” a plecat din București, in aceasta seara, spre Siret. Pentru a veni in ajutorul poporului ucrainean puternic afectat de agresiunea militara rusa, Guvernul Romaniei impreuna cu societatea…