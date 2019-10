Stiri pe aceeasi tema

- Industria a reprezentat anul trecut cea mai semnificativa activitate economica din Uniunea Europeana in functie de productia generata, reprezentand 19,1% din valoarea totala bruta adaugata, iar statele cu cel mai ridicat procent au fost: Irlanda (36,5%), Cehia (30,2%), Slovenia (26,9%) si Romania…

- În 2017, procentul din PIB cheltuit pentru Educație a fost de 2,8, cu 1,8 puncte mai puțin decât media Uniunii Europene. Cel mai mare procent al cheltuielilor guvernamentale pentru Educație a fost în Suedia și Danemarca, 6,8, respectiv 6,5. România face parte dintr-un…

- Cum se compara prețurile la paine și cereale in intreaga UE? Cele mai mari prețuri de paine și cereale in: Danemarca, Austria, Luxemburg, Finlanda. Cel mai scazut in: Romania, Bulgaria, Polonia. Modul in care variaza prețurile la paine și cereale in intreaga UE In 2018, prețul painii și cerealelor din…

- Rezidentii din Uniunea Europeana au cheltuit, in medie, 377 de euro pentru un sejur turistic in anul 2017, pe ultimul loc in acest clasament fiind rezidentii din Romania, cu o medie de 135 de euro alocati pentru o vacanta, arata datele publicate marti de Eurostat, prezentatea de AGERPRES. Cei mai…

- Cei mai cheltuitori europeni cand vine vorba de vacante sunt rezidentii din Luxemburg, cu o medie de 769 de euro pentru o vacanta in anul 2017, urmati de rezidentii din Austria (641 de euro) si cei din Malta (633 euro). La polul opus sunt rezidentii din Ungaria (161 de euro pentru o vacanta in anul…

- Alte state membre cu preturi scazute la carne sunt Bulgaria (36% sub media UE), Lituania (29%) si Ungaria (25%). In contrast, cele mai mari preturi la carne din UE se inregistrau in Austria, cu 46% peste pretul mediu din UE, Luxemburg (42%), Franta (31%) si Belgia (26%). Comparativ, in anul 2017,…

- In Prahova, anul acesta, s-au inregistrat zece decese! F.T. Potrivit unei statistici efectuate de catre Eurostat, in Uniunea Europeana, in urma cu doi ani, Romania se situa pe primul loc in ceea ce privește numarul biciclistilor care au decedat in accidente rutiere, raportat la totalul populatiei,…

- Rata somajului in Uniunea Europeana s-a situat la 6,3% in iunie, stabila comparativ cu luna precedenta si in scadere fata de 6,8% in perioada similara din 2018, arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat), informeaza AGERPRES . Acesta este cel mai redus nivel al ratei…