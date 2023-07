Stiri pe aceeasi tema

- Impozitarea bacsisului, masura luata de Guvern la inceputul anului, pare un esec. O arata incasarile la bugetul de stat. In primele 5 luni din 2023, statul a colectat o suma de 6 ori mai mica fata de cat a estimat. Specialistii spun ca schimbarea se va vedea in timp si ca este nevoie de mai multe controale.

