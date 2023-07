Stiri pe aceeasi tema

- Cati bani ”a adunat” Alba, la buget, din impozitarea bacsisului, in 5 luni: La nivel național, masura pare un eșec Cati bani ”a adunat” Alba, la buget, din impozitarea bacsisului, in 5 luni: La nivel național, masura pare un eșec Impozitarea bacsisului, masura luata de Guvern de la 1 ianuarie a.c.,…

- Incasarile statului din impozitul pe bacșiș, taxa reglementata de la 1 ianuarie anul acesta, se ridica dupa 5 luni la aproape 6 milioane de lei. Peste jumatate din suma, adica 3,2 milioane de lei, reprezinta impozit reținut și virat de barurile și restaurantele din București, in perioada ianuarie-mai.…

- Impozitarea bacșișului, masura impusa la inceputul acestui an, nu s-a dovedit a fi nici pe departe o gura de oxigen pentru bugetul național, așa cum se spera. La jumatatea anului, suma incasata din impozitarea bugetului e de numai șase milioane de lei. Guvernul estima o incasare anuala de 95 de milioane…

- FIFA anunta ca 440 de cluburi din intreaga lume vor incasa in total 209 milioane de dolari pentru ca au avut jucatori la Cupa Mondiala din Qatar.La competitie au participat 837 de fotbalisti din 51 de federatii, conform News.ro. CITESTE SI Fondul suveran din Arabia Saudita vrea sa mai cumpere…

- Deși ideea de a impozita bacșiș-ul cu 10% in Romania parea benefica prin aducerea unor venituri suplimentare la buget și posibilitatea de a plati cu cardul, aceasta nu pare sa fie bine primita de romani in practica. Mulți prefera sa ofere bacșiș ”pe sub mana” in continuare.Ca sa-ți dai seama cat…

- Autoritațile vor sa interzica plațile cu numerar pentru salariu sau la comercianți, potrivit unui proiect de lege propus recent pentru adoptare la votul decisiv al Camerei Deputaților. Cum a fost avizat de catre toate Comisiile, se pare ca are toate șansele sa fie aprobat. La acest moment, proiectul…

- ”BVB Grup – Rezultate influentate de evolutia pietei de capital si de derularea proiectelor de Grup – proiectul Contrapartii Centrale din Romania (CCP.RO). Profit operational de 0,97 milioane lei, scade de la 5,68 in T1 2022, rezultat al variatiei veniturilor operationale din segmentul tranzactionare,…

- Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA) a achitat pana acum peste 1,86 miliarde de lei pagubitilor asiguratorilor RCA intrati in faliment, dintre care aproape 190 milioane de lei numai in primele trei luni din acest an, a anuntat vineri Fondul care se alimenteaza din contributiile celorlalti asiguratori…