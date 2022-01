Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul a avut loc in noaptea de joi spre vineri, anunța Primaria Municipiului Focșani, precizand ca locul de joaca din Cartierul ANL Sud ”nici macar nu era recepționat”, relateaza News.ro.”In cursul nopții de joi spre vineri, 13 spre 14 ianuarie 2022, un act de vandalism de o gravitate rara, din…

- Cer demiterea de urgenta a conducerii Salubris si imputarea pe persoana fizica, directorilor si membrilor Consiliului de Administratie, a penalitatilor de 6 milioane de lei pe care Primaria Iasi trebuie sa le achite Fondului de Mediu. Nu este posibil ca incompetenta si coruptia unor protejati ai primarului…

- Licitația pentru imobilul considerat monument istoric va avea loc la finalul lunii ianuarie.Anuntul publicat de primarie precizeaza ca proprietarul casei are domiciliul in Italia, iar imobilul a fost luat prin sechestru din cauza datoriilor. Prețul va porni de 218 mii de euro. In cladirea care i-a apartinut…

- Chiar daca ocup o funcție publica de conducere șef birou Circulația pe drumurile publice in cadrul Direcției Poliția Locala Alba Iulia a Primariei municipiului Alba Iulia, apreciez interesul unor personaje ( om de afaceri și fosta mea soție ) asupra persoanei mele, a funcției mele și asupra domiciliului…

- Anunțul Direcției Județene pentru Cultura Prahova privind declanșarea procedurii de clasare ca monument istoric a liniei de cale ferata Campina - Campinița - Telega este un lucru interesant, dar care duce la blocarea oricarui demers al administrației locale pentru investiții pe traseul acestei cai ferate…

- Biserica de lemn „Sfinții Voievozi” din Granicești, cunoscuta și ca Biserica de lemn „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, este un lacaș de cult ortodox construit in anul 1758 in satul sucevean Granicești. Edificiul religios se afla localizat in cimitirul satului, in apropiere de drumul european E85…

- Un labirint cu 102.000 de nume. Exista cate o caramida pentru fiecare victima. Supraviețuitorii au luptat mai bine de 15 ani pentru ca cei dragi sa fie comemorați și pentru ca in fostul cartier evreiesc din Amsterdam sa existe un loc de aducere aminte a victimelor Holocaustului.